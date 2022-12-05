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21:36, 5 декабря 2022Мир

В Британии выросло число бездомных беженцев с Украины

Times: в Британии почти на 30 процентов выросло число бездомных беженцев с Украины

Фото: Hannah McKay / Reuters

Число украинских беженцев, которые остаются бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30 процентов. Об этом пишет The Times.

Издание объясняет такую ситуацию тем, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку украинцам. Сейчас более 2000 семей с детьми и 900 человек, прибывших самостоятельно, официально не имеют крыши над головой. В сравнении с предыдущим месяцем это число увеличилось на 800.

Теперь британские власти рассматривают идею повысить компенсации, которые полагаются принимающим беженцев семьям. По информации газеты, не исключен вариант с повышением ежемесячной дотации в два раза.

Украинские мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины» сроком на шесть месяцев, однако у многих из них он уже подходит к концу. Согласно плану правительства королевства, беженцы должны были либо снимать собственное жилье, либо подселиться к местным жителям.

Ранее сообщалось, что украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии. Они были вынуждены уехать обратно на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

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Марина Совина
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