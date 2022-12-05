Шахматист Анатолий Карпов заявил, что не знает обстоятельств своей госпитализации

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов впервые прокомментировал свою госпитализацию. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться в обстоятельствах. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей. Не знаю, где и как это случилось, но будем разбираться», — заявил 71-летний шахматист. Он добавил, что с каждым днем его состояние улучшается. Карпов подчеркнул, что медики оказали ему всю необходимую помощь.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского в результате травмы, которая носила бытовой характер. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Гроссмейстера выписали через две недели.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975-го по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.