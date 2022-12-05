Анатолий Карпов впервые прокомментировал свою госпитализацию
Российский гроссмейстер Анатолий Карпов впервые прокомментировал свою госпитализацию. Его слова приводит РИА Новости.
«Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться в обстоятельствах. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей. Не знаю, где и как это случилось, но будем разбираться», — заявил 71-летний шахматист. Он добавил, что с каждым днем его состояние улучшается. Карпов подчеркнул, что медики оказали ему всю необходимую помощь.
Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского в результате травмы, которая носила бытовой характер. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Гроссмейстера выписали через две недели.
Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975-го по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.