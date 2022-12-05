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14:21, 5 декабря 2022Спорт

Анатолий Карпов впервые прокомментировал свою госпитализацию

Шахматист Анатолий Карпов заявил, что не знает обстоятельств своей госпитализации

Фото: State Duma of Russian Federation / Globallookpress.com

Российский гроссмейстер Анатолий Карпов впервые прокомментировал свою госпитализацию. Его слова приводит РИА Новости.

«Не знаю, что со мной случилось, надо будет разобраться в обстоятельствах. Думаю, кто-то меня встретил из нехороших людей. Не знаю, где и как это случилось, но будем разбираться», — заявил 71-летний шахматист. Он добавил, что с каждым днем его состояние улучшается. Карпов подчеркнул, что медики оказали ему всю необходимую помощь.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского в результате травмы, которая носила бытовой характер. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Гроссмейстера выписали через две недели.

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975-го по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Анастасия Борисова
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