Анатолия Карпова выписали из больницы
Российского гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из НИИ Склифосовского
Российского гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович «Матч ТВ».
«Он дома, все в порядке», — заявил Дворкович. Подробности состояния Карпова, находившегося в НИИ Склифосовского на протяжении двух недель, не сообщаются.
Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в отделение нейрореанимации в результате травмы, которая носит бытовой характер. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гроссмейстер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975-го по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.