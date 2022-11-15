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18:51, 15 ноября 2022Спорт

Анатолия Карпова выписали из больницы

Российского гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из НИИ Склифосовского
Анатолий Карпов

Анатолий Карпов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российского гроссмейстера Анатолия Карпова выписали из больницы. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович «Матч ТВ».

«Он дома, все в порядке», — заявил Дворкович. Подробности состояния Карпова, находившегося в НИИ Склифосовского на протяжении двух недель, не сообщаются.

Карпова госпитализировали в Москве 29 октября. Гроссмейстер был доставлен в отделение нейрореанимации в результате травмы, которая носит бытовой характер. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, гроссмейстер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Карпов был чемпионом мира по шахматам с 1975-го по 1985 год. На данный момент он является депутатом Госдумы.

Дарья Коршунова
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