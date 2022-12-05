Арестованный за SMS c фейками о ВС России колумбиец раскрыл содержание сообщений

Арестованный за фейки о ВС России колумбиец признался, что многие не верили его сообщениям

Арестованный за рассылку SMS-сообщений с фейками о Вооруженных силах (ВС) России колумбиец Хиральдо Сарай Альберто Энрике раскрыл содержание посланий, тексты которых сочиняли зарубежные кураторы. Его слова в понедельник, 5 декабря, приводит RT.

Он отметил, что в его задачи входила установка специальной программы на закупленные телефоны. Он должен был держать их заряженными, остальную работу выполняли иностранные операторы. «Я видел, что идут какие-то отрывки, эсэмэски, ругань. Примерно в контексте: "Тебя обманывают, твой командир тебя обманывает, это все неправда, ты идешь на верную смерть"», — рассказал он.

При этом Энрике признался, что многие россияне не верили в это и резко отвечали на дезинформацию. «Люди ругались матом, что это все неправда, отстань от меня», — добавил иностранец.

О задержании гражданина Колумбии по обвинению в распространении фейков о российской армии сообщалось в апреле. Тогда же иностранец был заключен под стражу.

5 декабря Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела колумбийца. По данным следствия, в марте текущего года он разместил в торговом центре Москвы мобильные устройства, с которых абонентам российских операторов отправлялись ложные сообщения о действиях войск страны.

Специалисты изучили переписку колумбийца с другими фигурантами дела. Выяснилось, что они работали на американскую организацию Digital Humanity, связанную с Агентством США по международному развитию. Организация имитировала вмешательство Москвы в выборы президента США в 2020 году.