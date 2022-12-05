Суд отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кузбасса
Центральный районный суд Кемерова отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина. Об этом сообщает ТАСС.
Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.
Ранее правоохранительные органы задержали Телегина. Должен был решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Причина задержания неизвестна.
3 декабря Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца бывшего вице-мэра города Наталью Соколову, проходящую по уголовному делу о превышении полномочий. Второй фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян — помещен под домашний арест. Следствие оценивает ущерб по делу Соколовой в 78 миллионов рублей.