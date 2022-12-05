Суд отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина

Центральный районный суд Кемерова отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина. Об этом сообщает ТАСС.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее правоохранительные органы задержали Телегина. Должен был решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Причина задержания неизвестна.

3 декабря Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца бывшего вице-мэра города Наталью Соколову, проходящую по уголовному делу о превышении полномочий. Второй фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян — помещен под домашний арест. Следствие оценивает ущерб по делу Соколовой в 78 миллионов рублей.