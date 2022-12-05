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15:35, 5 декабря 2022Силовые структуры

Суд отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кузбасса

Суд отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Центральный районный суд Кемерова отложил заседание по аресту бывшего главы правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина. Об этом сообщает ТАСС.

Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее правоохранительные органы задержали Телегина. Должен был решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Причина задержания неизвестна.

3 декабря Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца бывшего вице-мэра города Наталью Соколову, проходящую по уголовному делу о превышении полномочий. Второй фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян — помещен под домашний арест. Следствие оценивает ущерб по делу Соколовой в 78 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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