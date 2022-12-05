В Кремле объяснили выбор Путиным Mercedes для поездки по Крымскому мосту

Песков заявил, что Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes, чтобы «лишние не гонять»

Президент России Владимир Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes, так как на месте была именно такая машина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, выбор этого автомобиля связан с вопросами логистики. «Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — объяснил Песков.

5 декабря стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, удалось восстановить. Дорожное полотно лично проинспектировал президент.

Позже появилось видео поездки Путина по Крымскому мосту.