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18:10, 5 декабря 2022Россия

В Кремле объяснили выбор Путиным Mercedes для поездки по Крымскому мосту

Песков заявил, что Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes, чтобы «лишние не гонять»
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин ехал по Крымскому мосту на Mercedes, так как на месте была именно такая машина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, выбор этого автомобиля связан с вопросами логистики. «Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — объяснил Песков.

5 декабря стало известно, что движение по правой стороне автодорожной части Крымского моста, пострадавшей в октябре при взрыве, удалось восстановить. Дорожное полотно лично проинспектировал президент.

Позже появилось видео поездки Путина по Крымскому мосту.

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Марк Леонов
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