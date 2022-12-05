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23:34, 5 декабря 2022Бывший СССР

Упавшую в Молдавии ракету проверили

МВД Молдавии: саперы не нашли взрывчатки на упавшей вблизи границы с Украиной ракете

Фото: МВД Молдавии

Саперы проверили корпус и обломки ракеты, которая упала в Молдавии вблизи границы с Украиной. Об этом сообщило МВД страны в Telegram.

После осмотра специалисты пришли к выводу, что взрывчатого вещества на объектах нет.

Неразорвавшуюся ракету обнаружили на севере Молдавии вблизи границы с Украиной 5 декабря. Она упала на фруктовый сад. Позже МВД Молдавии заверило, что для жителей нет рисков, а место инцидента охраняется пограничниками.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что упавшие на территории Молдавии части ракеты, скорее всего, относятся к комплексу ПВО С-300, который состоит на вооружении Украины.

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Марина Совина
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