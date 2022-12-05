Минздрав заявил об устойчивой траектории снижения смертности в России

Глава Минздрава Мурашко заявил об устойчивой траектории снижения смертности в России

Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности, заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко. Его слова в понедельник, 5 декабря, приводит «Интерфакс».

«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически, за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с допандемийным 2019 годом», — сообщил министр и уточнил, что смертность по болезням системы кровообращения снизилась почти на десять процентов, а по онкологии — на 4,5 процента.

Мурашко отметил, что с учетом складывающейся динамики в стране прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года.

22 ноября глава Минздрава рассказал, что в России показатели смертности опустились ниже уровня 2019 года и страна перевыполнит план по росту показателя продолжительности жизни к концу 2022 года.