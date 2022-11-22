Минздрав заявил о перевыполнении плана по росту продолжительности жизни россиян

Мурашко заявил, что к концу года план по росту продолжительности жизни в РФ перевыполнят

В России перевыполнят план по росту показателя продолжительности жизни к концу 2022 года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По данным министра, этот показатель в России вернулся к допандемийным значениям. Мурашко отметил, что в стране показатели смертности опустились ниже уровня 2019 года.

«И те планы, которые стояли по ожидаемой продолжительности жизни, до конца года точно будут перевыполнены», — сказал глава Минздрава в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме.

В октябре ведомство сообщало, что в России ожидаемая продолжительность жизни за два года пандемии коронавируса снизилась на 3,3 года.

Специалист Минздрава Валерия Гульшина напомнила об указе президента Владимира Путина, согласно которому к 2030 году продолжительность жизни в России должна составить 78 лет.

В июле Путин рассказал о снижении в России смертности до уровня, на котором она была до пандемии коронавируса. Президент докладывал, что в стране средняя продолжительность жизни по итогам второго квартала превысила 73 года.