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12:41, 19 октября 2022Россия

Минздрав спрогнозировал продолжительность жизни в России

Минздрав опубликовал прогноз о средней продолжительности жизни в России

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В России ожидаемая продолжительность жизни за два года пандемии коронавируса снизилась на 3,3 года. Об этом заявила замдиректора департамента Минздрава по организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Валерия Гульшина, ее цитирует РИА Новости.

«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», — сказала Гульшина.

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Специалист Минздрава напомнила об указе президента Владимира Путина, согласно которому к 2030 году продолжительность жизни в России должна составить 78 лет.

В свою очередь, Путин в июле заявил о снижении в России смертности до уровня, на котором она была до пандемии коронавируса. Он докладывал, что в стране средняя продолжительность жизни по итогам второго квартала превысила 73 года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко называл амбициозной задачей увеличение продолжительности жизни в России в условиях пандемии. Министр назвал достижение средней продолжительности жизни 78 лет к 2030 году сложной целью, так как нужно «преодолеть сегодняшний кризис и выйти на траекторию развития».

Ранее ученые Оксфордского центра демографических наук Леверхалма и Института демографических исследований Макса Планка пришли к выводу, что пандемия COVID-19 привела к рекордному падению ожидаемой продолжительности жизни. Исследователи проанализировали данные об уровнях смертности от любых причин в 29 странах, включая страны Европы, США и Чили, начиная с 2019 года.

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Анастасия Шейкина
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