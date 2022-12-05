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11:10, 5 декабря 2022Мир

В НАТО захотели использовать новые методы борьбы в украинском конфликте

Politico: НАТО будет использовать новые технологии и хакеров в конфликте на Украине

Фото: Shutterstock

В НАТО захотели использовать новые методы борьбы с Россией в украинском конфликте, пишет Politico.

«Киберсилы Североатлантического альянса внимательно следят за конфликтом на Украине, чтобы найти способы помочь Киеву и выяснить, как сделать так, чтобы России и другим противникам было труднее взломать инфраструктуру в странах — членах НАТО и их союзниках», — сказано в материале газеты.

Уточняется, что помимо новых технологий НАТО планирует задействовать хакеров. В публикации также отмечается, что во время учений в Таллине киберсилы альянса применили адаптацию использования технологий искусственного интеллекта.

Ранее в НАТО назвали возможный вариант завершения конфликта на Украине. Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что большинство военных конфликтов заканчиваются переговорами, однако он не видит подобной инициативы со стороны Москвы.

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Виктория Кондратьева
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