Китай призвал партнеров быть конструктивными в вопросе поставок нефти
На фоне введения потолка цен на российскую нефть международное сообщество должно обеспечить стабильные поставки топлива на мировые рынки. С таким заявлением выступила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. Ее слова приводит информационный ресурс Sina.
«Нефть — один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя. Мы считаем, что все стороны должны приложить конструктивные усилия с этой целью», — отметила Мао Нин, комментируя лимит цен на топливо, введенный Евросоюзом (ЕС).
Ее также спросили, может ли Китай в будущем присоединиться к санкциям, введенным против российской нефти. В ответ представитель МИД отметила, что Москва и Пекин всегда развивали в сфере энергетики взаимовыгодное сотрудничество, которое базируется на принципах взаимного уважения.
5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт сырой российской нефти морским путем, а также решение о запрете на страхование и перевозки отечественного топлива стоимостью выше 60 долларов за баррель. Для некоторых стран предусмотрены исключения: например, Болгария сможет завозить российские нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.
В Кремле позже заявили, что Россия не будет признавать введенный Европой потолок цен. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль уже готовит ответное решение.