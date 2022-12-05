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13:43, 5 декабря 2022Экономика

Китай призвал партнеров быть конструктивными в вопросе поставок нефти

МИД КНР призвал обеспечить стабильные поставки на фоне введения потолка цен на нефть из РФ
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Фото: Shutterstock

На фоне введения потолка цен на российскую нефть международное сообщество должно обеспечить стабильные поставки топлива на мировые рынки. С таким заявлением выступила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. Ее слова приводит информационный ресурс Sina.

«Нефть — один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя. Мы считаем, что все стороны должны приложить конструктивные усилия с этой целью», — отметила Мао Нин, комментируя лимит цен на топливо, введенный Евросоюзом (ЕС).

Ее также спросили, может ли Китай в будущем присоединиться к санкциям, введенным против российской нефти. В ответ представитель МИД отметила, что Москва и Пекин всегда развивали в сфере энергетики взаимовыгодное сотрудничество, которое базируется на принципах взаимного уважения.

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5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт сырой российской нефти морским путем, а также решение о запрете на страхование и перевозки отечественного топлива стоимостью выше 60 долларов за баррель. Для некоторых стран предусмотрены исключения: например, Болгария сможет завозить российские нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

В Кремле позже заявили, что Россия не будет признавать введенный Европой потолок цен. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль уже готовит ответное решение.

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Полина Матюхина
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