Китай призвал партнеров быть конструктивными в вопросе поставок нефти

МИД КНР призвал обеспечить стабильные поставки на фоне введения потолка цен на нефть из РФ

На фоне введения потолка цен на российскую нефть международное сообщество должно обеспечить стабильные поставки топлива на мировые рынки. С таким заявлением выступила официальный представитель китайского МИД Мао Нин. Ее слова приводит информационный ресурс Sina.

«Нефть — один из ключевых сырьевых товаров, крайне важно обеспечить безопасность глобальных поставок этого энергоносителя. Мы считаем, что все стороны должны приложить конструктивные усилия с этой целью», — отметила Мао Нин, комментируя лимит цен на топливо, введенный Евросоюзом (ЕС).

Ее также спросили, может ли Китай в будущем присоединиться к санкциям, введенным против российской нефти. В ответ представитель МИД отметила, что Москва и Пекин всегда развивали в сфере энергетики взаимовыгодное сотрудничество, которое базируется на принципах взаимного уважения.

5 декабря начало действовать эмбарго Евросоюза на импорт сырой российской нефти морским путем, а также решение о запрете на страхование и перевозки отечественного топлива стоимостью выше 60 долларов за баррель. Для некоторых стран предусмотрены исключения: например, Болгария сможет завозить российские нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.

В Кремле позже заявили, что Россия не будет признавать введенный Европой потолок цен. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль уже готовит ответное решение.