Побывавший в плену британский наемник вернулся на Украину

Британский наемник Пиннер, побывавший в плену в Мариуполе, вернулся на Украину

Британский наемник Шон Пиннер, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и попал в плен в Мариуполе, вернулся на Украину. Об этом пишет издание The Sun.

Отмечается, что 49-летний Пиннер вернулся в страну менее чем через десять недель после того, как его освободили в ходе обмена пленными между Россией и Украиной. Мужчина пообещал своей матери и сыну не сражаться на передовой и быть со своей супругой Ларисой, которая занимается оказанием гумпомощи.

В конце сентября Россия освободила нескольких иностранных наемников. В их числе были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. В ДНР их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц и приговорили к смертной казни.

Впоследствии британская некоммерческая организация Presidium Network заявила, что все освобожденные из плена иностранцы вернулись в Британию и с нетерпением ждут нормальной жизни со своими семьями после этого ужасного испытания.