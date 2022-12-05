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18:29, 5 декабря 2022Экономика

В Японии назвали особенности попадающего под понятие «российская нефть» топлива

МИД Японии: российской считается произведенная в России нефть независимо от места погрузки

Фото: Kyodo / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Японии в документе о введении потолка цен на российскую нефть пояснило, что под понятие «нефть российского происхождения» попадет топливо, произведенное в России вне зависимости от места погрузки. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

Место производства нефти указывается при внесении последних изменений в четырехзначном коде продукции. Например, если российская нефть была переработана в Южной Корее в нефтепродукты, то в случае их импорта в Японию местом производства будет считаться Южная Корея. «С другой стороны, если российская нефть будет смешана с другой нефтью, то код не меняется, таким образом, эта нефть будет считаться российской», — написано в документе.

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Ведомство отметило, что потолок цен, вступивший в силу 5 декабря, не будет распространяться на закупаемое Японией топливо с нефтегазового проекта «Сахалин-2». При импорте нефти оттуда будет требоваться особое подтверждение места происхождения данного вида топлива. МИД страны назвал решение необходимым для поддержки энергетической безопасности Японии.

Потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель после длительных обсуждений был установлен 2 декабря. Решение в первую очередь приняли в Евросоюзе, позже его поддержали страны G7 и Австралия. Помимо импорта, запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой нефти в третьи страны, если нефть была куплена выше установленной предельной цены.

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Мария Грушко
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