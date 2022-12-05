Индия пристыдила Европу за двойные стандарты в закупках топлива у России

МИД Индии: ЕС закупает у России в разы больше топлива, однако требует ограничений от Индии

Евросоюз (ЕС) закупает у России в разы больше топлива, чем большинство государств, а потому не имеет права требовать, чтобы Индия остановила закупки у страны. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар. Его слова приводит РИА Новости.

«В период с 24 февраля по 17 ноября ЕС экспортировал больше ископаемого топлива из России, чем десять любых отдельно взятых стран. Европа закупила в шесть раз больше российской нефти, чем Индия, а газа — в бесконечное количество раз больше», — пристыдил он, добавив, что Европа также закупает у России на 50 процентов больше угля, нежели его страна.

Джайшанкар намекнул, что в вопросе таких закупок ЕС допускает двойные стандарты. Он призвал СМИ и правительства разобраться в реальном положении дел и не требовать от Индии соблюдения правил, которые не готов соблюдать сам ЕС.

«Европа выбрала отдать приоритет собственным энергетическим потребностям — это я понимаю. Но почему ЕС требует от Индии не делать то же самое?» — задался вопросом министр.

В конце ноября сообщалось, что Индия перед введением новых европейских санкций решила запастись российской нефть. Страна, как сообщало агентство Reuters, в ноябре закупила порядка 40 процентов всех экспортных объемов российского топлива Urals.

Позже власти Германии призвали Индию поддержать введение потолка цен на нефть из России, который начал действовать с 5 декабря. Совместные усилия в этом направлении позволили бы снизить экономическую зависимость стран от «авторитарных режимов», считают в немецком МИД.