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20:02, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Жители Великобритании рассказали об отношении к украинским беженцам

В Британии растет число граждан, не поддерживающих программу помощи беженцам из Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обозреватель Financial Times Уильям Уоллис в материале для издания рассказал об отношении граждан к программе помощи украинским беженцам.

По словам журналиста, жители страны все меньше поддерживают программу оказания помощи. Существует вероятность, что в ближайшие месяцы увеличится число британцев, которые разорвут соглашения о приеме беженцев из Украины. Следовательно, тысячи украинцев окажутся на улице, предупредил он.

Среди британцев, которые разместили у себя беженцев, около четверти хотят, чтобы те съехали после истечения установленных договором шести месяцев. Уоллис отметил, что как минимум 2175 выходцев с Украины признали в Англии бездомными, что усилило нагрузку на местные органы власти, которые ответственны за их размещение.

Кроме того, беженцы столкнулись с проблемами подорожавшего жилья для временного жилья и нехваткой мест в школах.

Великобритания запустила программу «Дома для Украины» после начала российской спецоперации. Она предполагает, что британские семьи принимают беженцев, за что получают компенсации.

В ноябре сообщалось, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию, были вынуждены вернуться домой из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

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Варвара Кошечкина
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