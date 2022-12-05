В Австралии заключение экоактивистки в тюрьму описали фразой «приятно смотреть»

Премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте отреагировал на приговор экоактивистке Дине Коко, которую заключили в тюрьму на 15 месяцев. Политик описал произошедшее фразой «приятно смотреть». Об этом сообщает The Guardian.

Коко является членом организации Fireproof Australia. В апреле 2022 года она участвовала в акции и в числе других протестующих блокировала полосу движения на мосту Харбор в Сиднее. Активистка признала свою вину, помимо тюремного заключения ей был назначен штраф в размере 2,5 тысячи долларов. Суд отказался выпустить Коко под залог, слушание по ее апелляции состоится в марте.

Правозащитники выразили обеспокоенность приговором, отметив, что экоактивисты не должны подвергаться уголовному преследованию. Однако местные власти выразили другую точку зрения. «Если протестующие хотят поставить нашу жизнь под угрозу, то их следует наказывать по всей строгости закона, и на это приятно смотреть. Здесь есть четкий посыл и урок — каждый имеет право протестовать, но нужно делать это так, чтобы не причинять неудобства другим людям», — заявил Перротте.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil пригрозили более серьезными атаками на произведения искусства и заявили, что начнут резать картины. Представитель движения Алекс де Конинг назвал безумным то, что общество больше злят нацеленные на произведения искусства активисты, чем стихийные бедствия.