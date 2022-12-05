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16:57, 5 декабря 2022Экономика

Путин подписал закон о выплате на детей из средств маткапитала

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств материнского капитала
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей из средств материнского капитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, часть маткапитала можно направить на получение ежемесячной выплаты, если размер среднедушевого дохода семьи не больше двукратной величины прожиточного минимума. Выплата устанавливается в размере прожиточного минимума для детей в конкретном субъекте. На нее может претендовать каждый ребенок.

21 сентября глава государства подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. При назначении выплат будут учитываться доходы семьи, наличие движимого и недвижимого имущества, а также трудовой потенциал.

В сентябре в Минтруда сообщили, что в 2023 году материнский капитал в России будет проиндексирован. Так, выплата на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей, а на второго — почти до 780 тысяч.

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Алина Гончарова
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