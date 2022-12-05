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10:13, 5 декабря 2022Из жизни

Пациентка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума

В Германии пациентка отключила 79-летнюю женщину от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума

Фото: Shutterstock

В немецком городе Мангейм 72-летняя пациентка отключила 79-летнюю соседку по палате от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за раздражающего шума. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 29 ноября. После первой попытки отключить аппарат персонал больницы объяснил женщине, что эта машина жизненно необходима ее соседке. Несмотря на это, спустя несколько часов она снова ее отключила.

Врачам удалось реанимировать пострадавшую и стабилизировать ее состояние. Женщину, отключившую аппарат ИВЛ, арестовали по подозрению в попытке непредумышленного убийства и отправили в тюрьму.

Ранее сообщалось, что жительница Индии перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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Алиса Удовик
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Пациентка отключила соседку по палате от аппарата ИВЛ из-за раздражающего шума
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