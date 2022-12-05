Европейская страна объявила себя независимой от российской нефти

Минэнерго Румынии: НПЗ страны с прошлой недели используют только нероссийскую нефть

Румынские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) полностью отказались от использования российской нефти с прошлой недели, поэтому эмбарго на ее поставки не нанесет ущерба стране, заявил 5 декабря румынский министр энергетики Вирджил Попеску. Его цитирует местное издание Agerpress.

«Мы не ждали 5 декабря (дата вступления в силу европейского эмбарго на нефть из России — прим. «Ленты.ру»), а провели многочисленные переговоры с компаниями, и все нефтеперерабатывающие заводы Румынии еще с прошлой недели перерабатывают только нероссийскую нефть, стало быть Румыния независима от российской нефти», — подчеркнул Попеску.

Министр также заверил, что Румыния не столкнется с дефицитом энергоносителей грядущей зимой. По его словам, в газохранилища страны закачано более 2,8 миллиарда кубометров газа, и уровень запасов постоянно отслеживается властями. «У нас этой зимой тоже нет проблем с поставками газа, нефти или электричества. Эту зиму мы переживем», — сказал Попеску.

Он добавил, что Румыния по-прежнему поддерживает ограничение цены на весь газ, импортируемый в ЕС. При этом страна не согласна с предложенным Еврокомиссией потолком цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3000 долларов за тысячу кубометров) — решение о такой предельной стоимости «равнозначно приглашению к росту цен». По словам Попеску, нельзя допустить, чтобы на европейских биржах цены на газ были существенно выше, чем на площадках в других регионах.

