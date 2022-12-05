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23:35, 5 декабря 2022Россия

Село в Каховском районе подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Жилой дом получил повреждения при обстреле села в Каховском районе со стороны ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Малокаховка Каховского района Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Каховского района.

В результате попадания снаряда один жилой дом по улице Виноградной получил серьезные повреждения. Власти призывают жителей покинуть населенные пункты, находящиеся в зоне поражения украинской артиллерией.

Отмечается, что на данный момент проходит эвакуация населения в Калмыкию и Ингушетию.

Власти начали вывозить маломобильных жителей из Каховки 3 декабря. 15 ноября стало известно, что чиновники Новой Каховки, которая находится примерно в 14 километрах от города, покинули город из-за частых обстрелов со стороны Украины и переехали в более безопасные районы Херсонской области.

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Екатерина Подвигина
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