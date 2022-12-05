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16:57, 5 декабря 2022Россия

В Совфеде предложили наказание за плохое обслуживание газового оборудования

В Совфеде предложили ужесточить наказание за плохое обслуживание газового оборудования
СюжетВзрыв газа в жилом доме:
Начало событий в новости В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Экономический комитет Совета федерации предложил дополнить Кодекс об административной ответственности нормой о своевременном обслуживании внутридомового газового оборудования. Об этом со ссылкой на текст соответствующего документа пишет РИА Новости.

Автор инициативы — глава комитета Андрей Кутепов — предлагает добавить в статью 9.23 КоАП «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» слова об ответственности за нарушение требований к качеству и срокам выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов. Также он предложил дополнить статью новыми пунктами.

В частности, выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования и его диагностированию лицом, не соответствующим требованиям, влечет наложение административного штрафа. Для юридических лиц он может составить до полумиллиона рублей. Сейчас проект направлен на отзыв в правительство.

Взрывы бытового газа ранее произошли в Нижневартовске, Ярославле и городе Заволжье Нижегородской области. В беседе с «Лентой.ру» независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров рассказал, что число взрывов газа в жилых домах может возрастать с наступлением холодов из-за использования плит в качестве дополнительного источника тепла.

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Евгения Куликова
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