Названа частая причина взрывов газа в жилых домах

Пожарный эксперт Назаров связал взрывы газа в жилых домах с наступлением холодов

Число взрывов газа в жилых домах может возрастать с наступлением холодов из-за использования плит в качестве дополнительного источника тепла. Такую причину в беседе с «Лентой.ру» назвал независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. Он также перечислил главные факторы, которые становятся причиной происшествий.

«Народ греется, в помещении накапливается газ. При взрывах газа главный вопрос в том, газ магистральный или баллонный. При магистральном газе должна погаснуть конфорка, потому что утечек у нас нет, у нас газ одорированный, человек всегда чувствует, что в помещении есть газ, потому что он всегда с добавками. Взрыв газового баллона означает самое простое — нарушение обращения с газовым баллоном, например, вентиль сорвало или была утечка. Там газ не одорированный, он не чувствуется», — объяснил он.

Чтобы избежать взрывов, эксперт рекомендовал использовать газоанализаторы. При утечках они подадут звуковой сигнал, объяснил Сергей Назаров.

«Надо быть всегда внимательным и аккуратным, не держать в жилых домах внутри помещения газовый баллон. Когда в садовых домиках используют газ, то баллон всегда стоит на улице. Если происходит утечка газа, то ни при каких обстоятельствах взрыв не произойдет. А если баллон внесли в квартиру, то взрыв может быть», — сказал он.

С магистральным газом большие проблемы у старых людей. Они забывают, могут включить газ и не зажечь Сергей Назаров независимый пожарно-технический эксперт

Взрывы газа

За последние сутки в трех российских городах произошли взрывы газа в жилых домах — в Нижневартовске (ХМАО), Ярославле и Заволжье (Нижегородская область).

5 декабря в Заволжье произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Между тремя квартирами разрушены стены. Из дома эвакуировали 18 человек, включая троих детей.

Еще один инцидент произошел в Ярославле. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной взрыва могла стать неисправность самой газовой плиты. Взрывом была серьезно повреждена одна квартира, а также около ста квадратных метров кровли жилого дома. В результате случившегося пострадал местный житель, 44 человека были эвакуированы.

Взрыв в Нижневартовске случился 4 декабря в пятиэтажном доме. В результате ЧП частично обрушились второй и третий этажи. Шесть человек погибли, семь числятся пропавшими без вести. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной случившегося стала разгерметизация газового баллона.