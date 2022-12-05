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17:39, 5 декабря 2022Интернет и СМИ

Популярный блогер назвал проблемой отношение россиян к американцам

Блогер Стас Васильев назвал проблемой высмеивание россиянами американцев

Кадр: ЭМПАТИЯ МАНУЧИ / YouTube

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный под псевдонимом Ай, Как Просто, назвал проблемой пренебрежительное отношение соотечественников к американцам. Об этом он заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, опубликованном на YouTube.

Рассуждая о том, возможна ли победа России в противостоянии с Западом, Васильев указал на проблемное, по его мнению, восприятие российскими гражданами американцев. «Почему такое уничижительное отношение к американцам? Почему мы считаем, что мы лучше, чем они?» — задался вопросом блогер.

Васильев отметил, что в прошлом узнал из работ известного публициста, а также программ федеральных российских телеканалов, что США якобы показали свою несостоятельность в конфликте в Ираке. Однако, по словам блогера, когда он сам изучил тему, то убедился в обратном.

Ранее Васильев также заявил, что Первый канал часто зовет его участвовать в передачах. Однако, как признался блогер, он старается избегать подобных проектов.

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Олег Давыдов
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