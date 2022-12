Названы лучшие песни 2022 года

Песня Beyonce Cuff It вошла в пятерку лучших композиций 2022 года по версии Rolling Stone

Композиции Beyonce и Тейлор Свифт названы среди пяти лучших песен 2022 года по версии журнала Rolling Stone. Полный список, состоящий из 100 позиций, опубликован на сайте издания.

В первую пятерку лучших песен года вошли композиции Titi Me Preguntó рэпера Bad Bunny, Cuff It поп-дивы Beyonce, Bad Habit музыканта Стива Лейси, Karma исполнительницы Tейлор Свифт и Despecha автора Rosalia.

В список величайших песен 2022 года также попали As It Was Гарри Стайлса, Jimmy Cooks Дрейка и 21 Savage, N95’ Кендрика Ламара. Помимо них, среди исполнителей лучших композиций оказались группы Yeah Yeah Yeahs, Florence + the Machine, певица Lizzo, исполнитель The Weeknd и другие.

