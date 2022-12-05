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18:40, 5 декабря 2022Культура

Названы лучшие песни 2022 года

Песня Beyonce Cuff It вошла в пятерку лучших композиций 2022 года по версии Rolling Stone
Bad Bunny

Bad Bunny. Фото: Kevin Winter / Getty Images

Композиции Beyonce и Тейлор Свифт названы среди пяти лучших песен 2022 года по версии журнала Rolling Stone. Полный список, состоящий из 100 позиций, опубликован на сайте издания.

В первую пятерку лучших песен года вошли композиции Titi Me Preguntó рэпера Bad Bunny, Cuff It поп-дивы Beyonce, Bad Habit музыканта Стива Лейси, Karma исполнительницы Tейлор Свифт и Despecha автора Rosalia.

В список величайших песен 2022 года также попали As It Was Гарри Стайлса, Jimmy Cooks Дрейка и 21 Savage, N95’ Кендрика Ламара. Помимо них, среди исполнителей лучших композиций оказались группы Yeah Yeah Yeahs, Florence + the Machine, певица Lizzo, исполнитель The Weeknd и другие.

Ранее Британский институт кино (BFI) назвал величайшие фильмы всех времен. Ими стали бельгийская драма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» (1975), детективные ленты «Головокружение» (1958) Альфреда Хичкока и «Гражданин Кейн» (1941) Орсона Уэллса.

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Дениза Мацаева
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