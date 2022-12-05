В США оценили предложение Латвии об ударах по российским аэродромам

Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил предложение Латвии бить по российским аэродромам

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс оценил предложение Латвии об ударах по российским аэродромам, заявив, что это провоцирует расширение конфликта на Украине.

«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США», — пояснил бывший чиновник.

Робертс полагает, что действия США провоцируют обострение конфликта на Украине, что ведет к риску ядерной конфронтации.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что нужно разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам. Глава МИД призвал атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины.