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19:45, 5 декабря 2022Наука и техника

Астрономы провели поиск признаков жизни на Венере

Geophysical Research Letters: определен верхний предел содержания фосфина на Венере

Фото: Shutterstock

Ученые США и Германии не смогли выявить на Венере фосфин, считавшийся потенциальным признаком существования живых организмов. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, верхний предел концентрации фосфина, если он существует в атмосфере планеты, составляет 0,8 части на миллиард, что намного меньше, чем считалось на момент предполагаемого обнаружения газа.

В 2021 году астрономы сообщили, что в ходе наземных радионаблюдений были получены доказательства присутствия фосфина (PH3) в атмосфере Венеры в концентрации 20 частей на миллиард. Такой высокий уровень нельзя было объяснить выбросами действующих вулканов, поэтому исследователи допустили, что одним из источников газа является деятельность живых организмов, несмотря на чрезвычайно экстремальные условия на поверхности планеты. Позднее оценка содержания фосфина была изменена до менее семи частей на миллиард.

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Новые наблюдения были проведены с борта Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) на высоте 13 километров, что позволило значительно снизить возможное загрязнение сигнала от наземных источников. Для поиска фосфина в атмосфере Венеры астрономы использовали прибор SOFIA German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies (GREAT), предназначенный для сбора спектроскопических данных в дальнем инфракрасном диапазоне. Высокое разрешение инструмента позволило бы выявить следы PH3 на высоте 75-110 километров над поверхностью Венеры.

Данные, собранные GREAT во время трех наблюдательных полетов, не обнаружили явных признаков присутствия фосфина. Если какое-либо количество PH3 и присутствует в атмосфере Венеры в постоянных количествах, то верхний предел его концентрации оценивается в 0,8 части на миллиард на рассматриваемом диапазоне высот. На сегодняшний день этот уровень является самым строгим верхним пределом для всего обращенного к Земле полушария Венеры.

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Александр Еникеев
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