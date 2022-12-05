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20:40, 5 декабря 2022Наука и техника

Xiaomi выйдет на рынок настольных компьютеров

GizmoChina: Xiaomi представит несколько настольных ПК

Изображение: Xiaomi

Компания Xiaomi намерена выйти на рынок персональных настольных компьютеров. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По словам журналистов, которые ознакомились с планами корпорации, речь идет о выпуске нескольких моделей стационарных компьютеров. При этом Xiaomi уже присутствует на рынке компактных ПК — потребительских компьютеров для работы и развлечений на базе Windows.

Источник медиа сообщил, что Xiaomi была готова представить первые модели стационарных ПК на мероприятии 1 декабря, которое было отменено из-за смерти бывшего лидера КНР Цзян Цзэминя.

По словам инсайдеров, первой моделью Xiaomi окажется Host Mini PC — компактный настольный компьютер с блоком питания мощностью 100 ватт. Вторым устройством может быть компьютер, форм-фактор которого напоминает Mac mini от Apple. Девайс с прямоугольным корпусом небольшого размера будет иметь процессор AMD Ryzen 7 6800H, графический чип Radeon 680M RDNA2, 16 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт. Источники полагают, что стоимость аппарата составит 3 999 юаней, или около 36 тысяч рублей.

В конце ноября стало известно, что HP уволит шесть тысяч сотрудников из-за падения спроса на ПК. По словам журналистов Business Insider, решение об увольнениях последовало на фоне мрачных финансовых показателей в четвертом квартале.

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Андрей Ставицкий
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