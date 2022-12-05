Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о праздновании нового года

Актриса Ольга Павловец рассказала, что собирается праздновать Новый год дома или на даче

Российская актриса, звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец рассказала, что в ее семье есть традиция празднования Нового года. Она поделилась подробностями в интервью для «Teleprogramma.pro».

Во время разговора Павловец уточнила, что собирается отмечать праздник вместе с семьей в квартире или на даче. У актрисы также есть традиция украшать жилье.

«Сейчас у меня уже все комнаты и даже балкон украшены новогодними гирляндами, игрушками, огоньками. В середине декабря обязательно поставим елку. Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми!» — уточнила артистка.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала, что в преддверии Нового года повесила на дом гирлянды и установила елку. Звезда добавила, что на украшение дома ушло три дня, для этого она наняла специалистов по декору.