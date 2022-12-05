Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:29, 5 декабря 2022Среда обитания

Звезда сериала «Тайны следствия» рассказала о праздновании нового года

Актриса Ольга Павловец рассказала, что собирается праздновать Новый год дома или на даче
Ольга Павловец

Ольга Павловец. Кадр: KINGSIZE / YouTube

Российская актриса, звезда сериала «Тайны следствия» Ольга Павловец рассказала, что в ее семье есть традиция празднования Нового года. Она поделилась подробностями в интервью для «Teleprogramma.pro».

Во время разговора Павловец уточнила, что собирается отмечать праздник вместе с семьей в квартире или на даче. У актрисы также есть традиция украшать жилье.

«Сейчас у меня уже все комнаты и даже балкон украшены новогодними гирляндами, игрушками, огоньками. В середине декабря обязательно поставим елку. Всегда встречаем Новый год в кругу семьи, с самыми родными и близкими людьми!» — уточнила артистка.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала, что в преддверии Нового года повесила на дом гирлянды и установила елку. Звезда добавила, что на украшение дома ушло три дня, для этого она наняла специалистов по декору.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Рухнувшему биткоину предсказали рост до 250 тысяч долларов
Российскую «Линзу» впервые представят за рубежом
В Харькове произошли взрывы
Россияне раскрыли траты на новогодние подарки
H&M закрыл все магазины в России
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов
Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.