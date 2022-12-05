В России мэр принес в жертву барана и заказал православную службу для солдат СВО

Мэр Сибая Юлдашбаев принес в жертву барана и заказал православную службу для солдат СВО

Мэр башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев принес в жертву барана и заказал православную службу для солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Сообщение об этом он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

Глава администрации российского города отметил, что добровольцы разных национальностей находятся на Украине.

«По нашей традиции, провел курбан-ашы (обряд жертвоприношения — прим. "Ленты.ру"). Коллективно помолились с верующими в мечети микрорайона Золото за благополучие наших ребят. А сегодня, в соответствии с православной верой, заказал службу в храме "Отрада и Утешение"», — поделился Юлдашбаев.

По словам мэра, заказанный молебен поможет бойцам вернуться невредимыми.

В ноябре глава администрации Читы Александр Сапожников объявил об отставке и уходе на спецоперацию на Украине. Он начал проходить подготовку в военной части в поселке Песчанка.