Брата экс-депутата Рады приговорили к пяти годам лишения свободы на Украине

На Украине суд приговорил к 5 годам лишения свободы брата экс-депутата Рады Царева

На Украине суд приговорил к пяти годам лишения свободы брата экс-депутата Верховной Рады Михаила Царева по обвинению в терроризме. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

«Суд признал фигуранта виновным по статье 258 ("Террористический акт") УК Украины. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры», — говорится в заявлении ведомства. Согласно информации СБУ, суд назначил Цареву наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Спецслужба уточнила, что сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков нашли в специально оборудованном тайнике боеприпасы и оружие, а также тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина России. В СБУ добавили, что осужденный просит включить его в списки обмена на украинских военнослужащих.

19 мая стало известно о задержании Царева по подозрению в подготовке диверсий на объектах инфраструктуры в восточных регионах Украины. «Он был уверен в быстрой победе РФ», — заявили в СБУ. Как утверждает ведомство, мужчина планировал устроить диверсию в Днепропетровской области.

