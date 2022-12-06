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00:38, 6 декабря 2022Россия

В Адыгее загорелся маслозавод

В Адыгее загорелась сушильная камера на территории маслозавода ООО «Мамруко»
СюжетПожар в Волгограде
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пожар произошел на территории маслозавода ООО «Мамруко» в ауле Егерухай Кошехабльского района в Адыгее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Огнем оказалась охвачена сушильная камера внутри здания площадью 270 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание в 22 часа 57 минут по московскому времени.

На данный момент угрозы распространения огня не существует. Причина инцидента устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в Волгограде в цехе по производству пластиковой тары. Огонь охватил двухэтажное кирпичное здание.

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Екатерина Подвигина
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