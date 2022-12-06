Мишустин потребовал устранить препятствия в снабжении армии России

Премьер Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении ВС РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с требованием устранить технологические препятствия в снабжении армии России. Его комментарий приводится в Telegram-канале кабмина страны.

На заседании координационного совета он подчеркнул, что Минобороны, Росгвардия, МВД и ФСБ отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие со своими реальными потребностями.

Кроме того, глава российского правительства подчеркнул, что нужно определить приоритетность поставок в планах-графиках целевых заданий.

«Сейчас завершается работа по утверждению таких документов на ближайшее время. На их основании предприятия-поставщики будут выстраивать свою деятельность, равно как и межзаводскую кооперацию», — пояснил Мишустин.

В октябре глава кабмина подчеркивал, что формирование заданий по специальной военной операции на Украине предстоит завершить в кратчайшие сроки. По словам Мишустина, при обеспечении потребностей ВС РФ следует организовать жесткую систему контроля.