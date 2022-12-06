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20:35, 6 декабря 2022Забота о себе

Эштон Кутчер описал ощущения при грозящей слепоте болезнью

CBS: Эштон Кутчер признался, что за короткое время излечился от васкулита
Эштон Кутчер

Эштон Кутчер. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Эштон Кутчер признался, что за короткое время излечился от болезни, которая грозила ему слепотой. Он рассказал об ощущениях при васкулите в интервью врачу Дэвиду Агусу, вышедшем на CBS.

Актер вспомнил, как однажды утром проснулся и понял, что практически не видит. Одновременно с этим у Кутчера начались проблемы со слухом и координацией.

«Представьте, что вы привыкли к нормальной жизни и воспринимаете способность видеть как данность. И вдруг вы понимаете, что ничего не видите!» — эмоционально описал Кутчер ощущения от внезапно проявившейся болезни.

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Ранее актер признавался, что аутоиммунное заболевание дало о себе знать три года назад. Но с тех пор он смог справиться с болезнью.

Ученые до сих пор не установили причины развития васкулита. Предполагается, что решающую роль играют генетическая предрасположенность, отягощенная факторами окружающей среды, а также инфекции — заражение золотистым стафилококком или вирусом гепатита.

Эштон Кутчер снялся в 48 фильмах и сериалах. Самые известные из его работ — это «Эффект бабочки», «Спасатель», «Угадай кто?», «Однажды в Вегасе».

Ранее у звезды «Тора» Криса Хемсворта обнаружили высокий риск развития деменции.

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Вера Владзиевская
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