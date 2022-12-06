Сын одного из богатейших американцев закупит генераторы для Украины

МИД Украины заявил, что Говард Баффет поставит Киеву генераторы на 30 миллионов долларов

Говард Баффет, сын одного из богатейших американцев Уоррена Баффета, закупит для Украины генераторы на сумму 30 миллионов долларов, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его выступление транслировалось на странице министерства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я благодарен фонду Говарда Баффета, который предоставит Украине энергетическое оборудование — генераторы большой мощности на сумму в 30 миллионов долларов. Первая партия в восемь генераторов прибудет на Украину уже на следующей неделе», — рассказал министр.

О подготовке таких поставок стало известно в начале ноября. Тогда Говард Баффет заявил, что готов помочь Киеву с закупкой энергооборудования для работы объектов инфраструктуры. Об этом сообщили после встречи бизнесмена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам встречи украинский лидер наградил Говарда Баффета орденом Ярослава Мудрого V степени. Предпринимателю его вручили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.