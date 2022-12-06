Пересевший в бизнес-класс пассажир бросил девушку в экономе и был обруган в сети

Пользователи Reddit обругали пассажира, пересевшего в бизнес-класс самолета без девушки

Бесплатно пересевший в бизнес-класс пассажир самолета бросил девушку в экономе и был обруган пользователями сети. История была опубликована на форуме Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Mirror.

Автор публикации рассказала, что ее партнеру, с которым она состоит в отношениях уже два года, предложили бесплатное повышение класса обслуживания в самолете во время регистрации на рейс. Мужчина сразу принял предложение сотрудников авиакомпании.

По словам девушки, ее сильно обидел тот факт, что ее бойфренд без раздумий оставил сидеть ее в одиночестве в эконом-классе. «Похоже, с его стороны не было никаких колебаний, и он даже не обсудил со мной, как я буду себя чувствовать», — сообщила она.

Сам пассажир не увидел своей вины в случившемся. Он лишь сказал, что ему предстоит долгий перелет, поэтому хотел бы расположиться на борту с комфортом.

Большинство пользователей форума встали на сторону пассажирки. «Если бы парень оставил меня одну в эконом-классе, чтобы он мог спокойно выспаться, это был бы последний раз, когда я куда-либо с ним полетела», — написала одна из них.

Однако были и те, кто посчитал, что девушка принимает ситуацию слишком близко к сердцу. «Ты взрослый человек, к тому же вы оба направляетесь в один и тот же пункт назначения, поэтому сиди одна, — заявил один из комментаторов. — А если это тебя так расстраивает, то купи место в бизнес-классе».

Ранее в августе пользователи Reddit поддержали мать, отправившую сына в эконом-класс самолета. Женщина оплатила первый класс для няни своих троих детей, а сына-подростка отсадила в эконом, объяснив это тем, что в последние годы он стал слишком эгоистичным.