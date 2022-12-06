Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Авангард
1:2
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:1
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Марокко
0:0
1-й тайм
live
Испания
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/8 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:20, 6 декабря 2022Спорт

Российский игрок клуба НХЛ получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо

Россиянин из «Оттавы Сенаторс» Зуб получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо
Артем Зуб

Артем Зуб. Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Артем Зуб получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Ottawa Sun.

В одном из эпизодов встречи шайба попала россиянину в лицо. По итогам медобследования у него диагностировали перелом челюсти. На восстановление Зубу понадобится не менее месяца.

Встреча «Оттавы» с «Рейнджерс» прошла 3 декабря. Канадская команда победила в овертайме со счетом 3:2.

Зуб выступает за «Сенаторс» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 14 встреч в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России
Фермера арестовали по обвинению в убийстве сотрудника ФСБ на охоте
Россиянка дистанционно оформила карту Visa на Шри-Ланке и поделилась опытом
США нарастили закупки товаров из России
Бородина усомнилась в «сказочности» Бали после принятия закона о запрете секса
В здании Госпогранслужбы Азербайджана произошел пожар
Жилье в арендных домах обойдется дороже квартир в обычных
Детский омбудсмен отреагировала на установку памятника Сталину во дворе школы
Российский игрок клуба НХЛ получил перелом челюсти из-за попадания шайбы в лицо
Диетолог назвала замедляющий старение организма алкогольный напиток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.