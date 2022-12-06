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06:09, 6 декабря 2022Мир

В Китае пригрозили США разгромом из-за Украины

Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине говорит о необходимости их разгрома

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине продемонстрировало необходимость уничтожения американской гегемонии. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

В конфликте на Украине Вашингтон постоянно агитирует Европу выступать против России, при этом параллельно провоцируя конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейской экономики, пишет газета. «В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под "международным порядком", основанным на правилах», — говорится в публикации.

Автор материала подчеркивает, что настоящий международный порядок должен привести к объединению стран и построению общего будущего, вместо всеобщего подчинения Вашингтону. «Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — подчеркивает Global Times.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обвинил США в неизбирательном применении силы и демонстрации классических примеров дипломатии принуждения. По его словам, Вашингтон использует угрозы, а также политическую, экономическую и технологическую изоляции ради достижения своих целей.

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Варвара Кузьмина
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