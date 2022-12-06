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05:20, 6 декабря 2022Мир

В МИД положительно оценили позицию арабских стран по Украине

Замглавы МИД России Богданов назвал взвешенной позицию арабских стран по Украине
Михаил Богданов

Михаил Богданов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов положительно оценил позицию арабских стран в отношении конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале.

«С самого начала арабские страны приняли взвешенный подход (по ситуации на Украине — прим. «Ленты.ру»), и это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов», — отметил он. В качестве примера дипломат привел итоговый документ заседания Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире. Богданов также подчеркнул, что Россия высоко ценит такую осознанную позицию со стороны арабских стран.

Ранее замглавы МИД сообщил, что многие страны мира предлагают выступить в роли посредника для урегулирования конфликта вокруг Украины. Богданов указал, что с вопросами по этой теме необходимо обращаться не к России, поскольку та неоднократно заявляла о готовности к диалогу, а ко второму непосредственному участнику конфликта.

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Варвара Кузьмина
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