В МИД положительно оценили позицию арабских стран по Украине

Замглавы МИД России Богданов назвал взвешенной позицию арабских стран по Украине

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов положительно оценил позицию арабских стран в отношении конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT Arabic, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале.

«С самого начала арабские страны приняли взвешенный подход (по ситуации на Украине — прим. «Ленты.ру»), и это касается не только заявлений или закрытых встреч, но и документов», — отметил он. В качестве примера дипломат привел итоговый документ заседания Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире. Богданов также подчеркнул, что Россия высоко ценит такую осознанную позицию со стороны арабских стран.

Ранее замглавы МИД сообщил, что многие страны мира предлагают выступить в роли посредника для урегулирования конфликта вокруг Украины. Богданов указал, что с вопросами по этой теме необходимо обращаться не к России, поскольку та неоднократно заявляла о готовности к диалогу, а ко второму непосредственному участнику конфликта.