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10:46, 6 декабря 2022Спорт

Бывший чемпион UFC завершил карьеру

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу завершил карьеру

Фото: © TJ Dillashaw / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ти Джей Диллашоу завершил карьеру. Об этом сообщает MMA Fighting.

Менеджер 36-летнего американца уведомил промоушен о решении бойца. После этого UFC вывел Диллашоу из рейтинга легчайшего дивизиона. Отмечается, что завершение спортивной карьеры связано с недавней операцией на плече.

22 октября Диллашоу провел последний поединок в UFC, в котором уступил Алджамейну Стерлингу техническим нокаутом во втором раунде. После этого боя он занимал пятое место в рейтинге промоушена в легчайшем весе.

Диллашоу дважды завоевывал чемпионский пояс UFC. Всего в активе американца 17 побед при пяти поражениях в смешанных единоборствах.

Дарья Коршунова
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