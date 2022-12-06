Диетолог назвала опасность распространенной вредной привычки из детства

Диетолог Круглова предупредила, что привычка доедать все до конца приводит к ожирению

Привычка доедать все до конца приводит к набору веса и даже ожирению, предупредила диетолог Наталья Круглова. Она призвала избавиться от распространенной вредной установки в беседе с Life.

По ее словам, нужно приучить себя не съедать все, что есть на тарелке, а ориентироваться на чувство голода и насыщения. Особенно это будет сложно тем, кого в детстве родители приучали доедать все, предупредила она.

Для правильного питания нужно ранжировать чувство насыщения по пятибалльной шкале, посоветовала Круглова. Так, пять — человек переел, три-четыре — сыт. При легком чувстве насыщения, которое оценивается на три балла, трапезу нужно прекращать, рассказала врач.

Еду можно отложить на потом, а если обед или ужин проходит в кафе или ресторане, то можно попросить упаковать недоеденное домой, дала совет диетолог. «Иногда формирование привычки не объедаться проходит быстро. А кому-то на это требуется длительное время», — подвела итог она.

Ранее диетолог Руслан Алиев рассказал о пользе воды для похудения. Он отметил, что выпитые за день два литра воды сжигают 100 калорий, столько же человек тратит во время неспешной 40-минутной прогулки.