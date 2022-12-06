Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:19, 6 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили об отключении одного из энергопредприятий

ДТЭК заявила о частичной потере света в регионе Украины после поражения энергопредприятия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Одно из энергетических предприятий на Украине полностью отключили от энергосистемы из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара 5 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской энергетической компании ДТЭК. Это привело к ограничению электроснабжения в одном из украинских регионов.

«Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго. Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что Одесса и большинство общин Одесской области оказались обесточены после ракетных ударов по энергосистеме региона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Полиция перекрыла дороги в Новошахтинске из-за поисков неизвестного с пулеметом
В Москве по требованию ФСБ заочно арестованы украинские чиновники
Блогерша раскрыла дешевое средство для чистки кожаных ботинок
Малышева развеяла миф об антибиотиках
В Южной Корее открыли центр по разработке беспилотных космических аппаратов
Вооруженный пулеметом дезертир в Новошахтинске попал на видео
Финляндия резко увеличила закупки у России одного металла
Анонсировано заседание Путина с СПЧ
Стало известно о резком подъеме заболеваемости гриппом в Москве
Роднина нашла плюсы в отсутствии сборной России на чемпионате мира по футболу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.