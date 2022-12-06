На Украине заявили об отключении одного из энергопредприятий

ДТЭК заявила о частичной потере света в регионе Украины после поражения энергопредприятия

Одно из энергетических предприятий на Украине полностью отключили от энергосистемы из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара 5 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинской энергетической компании ДТЭК. Это привело к ограничению электроснабжения в одном из украинских регионов.

«Пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго. Повреждены оборудование и инфраструктура предприятия, сейчас оно полностью отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе», — сообщили в компании.

Ранее стало известно, что Одесса и большинство общин Одесской области оказались обесточены после ракетных ударов по энергосистеме региона.