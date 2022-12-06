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10:56, 6 декабря 2022Россия

В России раскритиковали идею о тринадцатой пенсии

Депутат Бессараб назвала непродуманной инициативу о выплате тринадцатой пенсии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства для ежегодной выплаты тринадцатой пенсии россиянам в бюджете не запланированы, рассказала в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она оценила идею «Справедливой России — За правду!» ввести такое начисление.

Само понятие «тринадцатая пенсия» — это совершенное непонимание страховой солидарной пенсионной системы

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«[Пенсия] рассчитывается исходя из тех тарифов индивидуальных страховых взносов, которые планируются в течение всей жизни. Смешивать две совершенно несоединимые системы сложно, непонятно со стороны фракции предлагать изначально нереализуемые инициативы», — сказала депутат.

По словам Бессараб, власти понимают необходимость увеличения пенсий россиянам. Однако для этого необходимы другие меры, считает парламентарий.

«По поручению нашего президента в прошлом году пенсия была поднята почти на 20 процентов, она достигла значения 20 864 рубля. Мы планировали 20 тысяч достичь только к 2024 году. На следующий год планируют на 4,8 процента повысить страховые пенсии. Такое увеличение, как тринадцатая выплата, не предусмотрено федеральным бюджетом на 2023 год, непонятно, где в этом году брать деньги, чтобы выплачивать. Я думаю, что финансовое экономическое обоснование вряд ли подготовлено», — отметила она.

Инициатива сырая, непродуманная, непонятно, на то рассчитанная

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Депутаты фракции «Справедливой России — За правду» внесут во вторник, 6 декабря, в Госдуму законопроект, который предлагает установить ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Согласно инициативе, первые платежи должны быть начислены уже в декабре 2022 года.

Лидер фракции Сергей Миронов аргументировал предложение тем, что российские пенсионеры являются самой социально незащищенной категорией граждан и им требуется поддержка со стороны государства.

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Варвара Кошечкина
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