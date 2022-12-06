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18:47, 6 декабря 2022Спорт

Губерниев обратился к норвежским лыжникам из-за отстранения россиян

Губерниев назвал лицемерием сожаление норвежских лыжников из-за отстранения россиян

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился к норвежским лыжникам из-за отстранения россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Хватит врать и лицемерить! Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите нам вернуться», — заявил журналист. Он назвал лицемерными слова норвежцев о том, что они сожалеют о невозможности соревноваться с россиянами, так как они получили возможность побеждать почти во всех гонках Кубка мира и получать хорошие призовые.

5 декабря чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг рассказала, что скучает по российским спортсменам. Венг отметила, что хотела бы снова увидеть россиян на международных турнирах.

В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Анастасия Борисова
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