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00:59, 6 декабря 2022Мир

Венгрия отказалась подготавливать солдат ВСУ

Госсекретарь Менцер: Венгрия не планирует принимать участие в подготовке солдат ВСУ

Фото: IMAGO / Sascha Steinach / Global Look Press

Венгрия не планирует принимать участие в подготовке подготовку солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь страны по вопросам двустороннего сотрудничества в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как отметил Менцер, некоторые европейские страны обучают украинских солдат. «В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», — констатировал он.

Тренировочная миссия Евросоюза для военных ВСУ начала свою работу 15 ноября. Командовать ей назначен директор отдела военного планирования и поведения вице-адмирал Эрве Блежан. Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщал, что в рамках миссии обучение проходят 1100 украинских солдат.

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Марина Совина
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