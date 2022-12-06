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17:30, 6 декабря 2022Экономика

Союзнику России в Европе перестало хватать бензина

В Венгрии наблюдается ажиотажный спрос на бензин после введения потолка цен на нефть
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Globallookpress.com

Сразу после введения ограничений на морские поставки российской нефти в Евросоюз на венгерских АЗС перестало хватать топлива. Как отмечает ТАСС, отдельные заправки в центре Будапешта во вторник, 6 декабря, прекратили работу, потому что у них не осталось бензина.

Сотрудники АЗС говорят, что топливо закончилось накануне вечером, а когда его привезут, они не знают. В свою очередь, крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL, обеспечивающая своей продукцией 85 процентов АЗС в стране, утверждает, что пока не может работать на полную мощность, восстановиться после ремонта она сможет через несколько недель.

Венгрия является самым лояльным по отношению к России членом Евросоюза, а в вопросе поставок нефти в регион выступала в качестве союзника. Благодаря ее усилиям поставки по нефтепроводу «Дружба» были выведены из-под нефтяного эмбарго.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт последовательно блокировал наиболее масштабные решения и добился для себя исключений.

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Управляющий директор MOL Дьердь Бача объяснил, что дефицит бензина и дизельного топлива надо покрывать за счет импорта. Своими силами, признал он, компания не справится, четвертая часть всей сети уже пуста.

Готов ли кто-нибудь из соседних стран помочь Венгрии, Бача не уточнил. Ранее премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил построить трубопровод в Венгрию для поставок алжирского газа, чтобы энергетика страны не была настолько крепко привязана к России.

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Платон Щукин
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