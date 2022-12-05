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17:05, 5 декабря 2022Экономика

В Венгрии отреагировали на решение ЕС по российской нефти

МИД Венгрии: страна довольна тем, что освобождена от эмбарго на российскую нефть

Фото: STAFF / Reuters

Венгрия не поддерживала введение предельной цены на российскую нефть, а также запрет на ее поставки. В стране довольны тем, что ей удалось добиться для себя исключений из санкций Евросоюза (ЕС), заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Его реакцию на введенные ограничения приводит ТАСС.

«Мы вели борьбу на переговорах [в ЕС] по потолку цен на российскую нефть и на переговорах по нефтяному эмбарго, и поэтому Венгрия была освобождена от этих мер», — напомнил он.

Сийярто добавил, что власти Венгрии не рассматривают вопрос энергоснабжения с политической или идеологической точки зрения. По словам министра, страна должна закупать ровно столько газа и нефти, сколько требуется для функционирования ее экономики.

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5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на ввоз сырой российской нефти морским путем. С этого же дня в ЕС, Австралии и странах «Большой семерки» начало действовать правило о лимите цен для покупки нефти российского происхождения. Его установили на уровне 60 долларов за баррель. Эта мера касается топлива, поставляемого по морю в третьи страны.

При этом известно, что Венгрию освободили от применения потолка цен, а введенное ЕС эмбарго пока не затрагивает поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию.

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Полина Матюхина
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