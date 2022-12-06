Повседневные джинсы блогерши стали предметом шуток в сети

Блогершу Бобби Гилбрет высмеяли за широкие джинсы с бахромой на штанинах

Повседневная одежда блогерши Бобби Гилбрет стала предметом шуток в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В опубликованном видео пользовательница сети с никнеймом with.bobbie показала подписчикам свой образ и подробно рассказала о каждой вещи. Так, на ней были надеты мужской шерстяной свитер фиолетового цвета и широкие джинсы, оформленные декоративными швами на коленях и бахромой на штанинах. Также она была в белых туфлях с заостренным носом, с серой сумкой из стеганой ткани.

Зрители высмеяли образ юзерши, сравнив джинсы с ковбойскими штанами. «В городе новый шериф», «Она украла джинсы у шерифа Вуди (персонаж из мультипликационной франшизы "История игрушек" — прим. Ленты.ру)», — высказывались они.

В ноябре блогерша Нора Поттс полюбила носить откровенную одежду и подверглась за это критике в сети.

