В Эстонии приготовились к экстренным отключениям электричества

Премьер Эстонии Каллас призвала жителей готовиться к отключениям электричества при морозах

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила сограждан, что в случае сильных морозов зимой власти будут вынуждены прибегнуть к экстренным отключениями электричества. Об этом она заявила в эфире радиостанции Raadio 4.

Каллас отметила, что в северной Европе и в странах Балтии сейчас «меньше электроэнергии, чем было раньше». По словам главы правительства, из-за этого не только растет стоимость — активное потребление электричества превысит производство энергии.

«Электроэнергии просто не хватит, и мы вынуждены будем делать запланированные перерывы в ее подаче», — предупредила премьер.

Она призвала эстонцев задуматься о снижении потребления энергии в пиковые часы. Она привела в пример здание правительства, рассказав, что в помещениях, где работает кабмин, уменьшили отопление и освещение, и таким образом сэкономили 40 процентов энергии. «Мы показываем пример для всех», — заявила Каллас.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса. Он призвал французов придерживаться плана «энергетической трезвости».