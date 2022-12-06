В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин

В Пермском крае 76 классов отправили на карантин

В Пермском крае в 40 школах объявили карантин из-за резкого увеличения числа респираторных заболеваний. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по российскому региону сообщают «Вести».

Закрывали лишь некоторые классы, где был замечен рост числа заболевших, — таких оказалось 76.

Среди учебных учреждений, в которых ввели карантин, школы Перми, Березников, Соликамска, а также Кунгурского, Пермского и Краснокамского муниципальных округов.

В целом за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 16 процентов и составила 23,5 тысячи случаев.

В конце ноября Роспотребнадзор заявлял, что заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России выросла почти на 20 процентов.

Ранее из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ карантин ввели в Элисте Республики Калмыкия.