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10:38, 6 декабря 2022Россия

В российском регионе почти 80 классов отправили на карантин

В Пермском крае 76 классов отправили на карантин

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Пермском крае в 40 школах объявили карантин из-за резкого увеличения числа респираторных заболеваний. Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по российскому региону сообщают «Вести».

Закрывали лишь некоторые классы, где был замечен рост числа заболевших, — таких оказалось 76.

Среди учебных учреждений, в которых ввели карантин, школы Перми, Березников, Соликамска, а также Кунгурского, Пермского и Краснокамского муниципальных округов.

В целом за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 16 процентов и составила 23,5 тысячи случаев.

В конце ноября Роспотребнадзор заявлял, что заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России выросла почти на 20 процентов.

Ранее из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ карантин ввели в Элисте Республики Калмыкия.

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Евгения Куликова
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